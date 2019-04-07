Katar Emiri: Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten sorumludur

Al Sani "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten sorumludur. İfade özgürlüğünü ve barışçıl faaliyetleri engelleyen rejimler, durumun şiddete yönelmesi sorumluluğunu taşıyor." ifadelerine yer verdi.
Cehaletin kalkınmanın ve halkların yükselişinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu vurgulayan Al Sani, cehaletin hoşgörüsüzlüğü ve ırkçılığı da beslediğini belirterek Arap ülkelerinde, eğitimli gençlerin "iyi bir yaşam" için saygınlık, adalet ve özgürlük arayışındaki halk hareketlerine öncülük ettiğini dile getirdi.
'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ OLMADAN ADALET OLMAZ'
Katar Emiri Al Sani şunları kaydetti: "BM Güvenlik Konseyinde güçlü ülkelerin vetosu karşısında maalesef hukuk zayıflara pek yardımcı olmuyor. Yasalar ayrıca saldırgan ve insan hakları ihlallerine imza atan güçlü taraflara uluslararası teminat veriyor. (ABD) Kudüs ve Golan'ı İsrail'e ekleyerek pratikte tanınması gibi zorla toprakları alınanların hukukunu kim garanti edecek?"
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