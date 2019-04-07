Lavrov'dan ABD'ye: Rukban kampındaki yasadışı işgalinize son verin, göçmenlerin çıkışı için her türlü adıma hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’yi Suriye’de Rukban göçmen kampının bulunduğu El Tanf bölgesindeki işgaline son vermeye çağırdı. Lavrov, Rusya’nın göçmenlerin kamptan çıkışını sağlamak için her türlü adımı değerlendirmeye hazır olduklarını da aktardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayfan Safadi ile bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında “Göçmenlerin Rukban kampından çıkarılmasını sağlamaya yönelik her türlü adıma hazırız. Ancak en basit ve en etkili çözüm ABD’nin bölgeyi yasadışı şekilde işgalini durdurması olacak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin tek taraflı olarak El Tanf’ta 55 kilometrelik bir 'güvenli bölge' ilan ettiklerini duyurduklarına dikkat çeken Lavrov, "Rukban kampı bu bölgenin içinde. Çevresinde de ABD’lilerin fevkalâde işbirliği yaptığı yasadışı silahlı örgütler var, anladığım kadarıyla onlara güçlerini yeniden toplamaları için yardım ediyorlar" dedi.

Rusya’nın Rukban’daki göçmenlerin bölgenin dışına çıkabilmeleri için mücadele edeceğini belirten Lavrov, ABD’nin konuyla ilgili sorunun çözümüne daha yapıcı yaklaşmasını umduğunu ifade etti.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich İsrailli bakandan 'Yüzyılın Anlaşması'na eleştiri

Lavrov, Ürdün’den de dahil olmak üzere, göçmenlerin ülkelerine dönmesi için Şam’ı uygun koşullar sağlamaya teşvik ettiklerini, bu amaçla 30 bin yerin oluşturulduğunu aktardı. Lavrov, Ürdün’ün kamptaki göçmenlerin evlerine dönebilmesi için Rusya ve ABD ile işbirliğine hazır olduğunu da aktardı.

Öte yandan Lavrov ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve 'Yüzyılın Anlaşması' projesi olarak bilinen 'Orta Doğu Barış Planı'nın içeriğinden dolayı endişe duyduklarını söyledi. Lavrov, Moskova’nın İsrail-Filistin krizini yalnızca iki tarafın bizzat çözebileceğini ve başka tek taraflı eylemlerin iyi sonuçlar doğurmayacağı görüşünce olduğunu aktardı.