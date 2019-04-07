Sadr: Irak'ta eyalet sistemi çözüm değil

© AFP 2019 / Haidar HAMDANI Sadr 4 ay sonra ilk kez açıklama yaptı: Golan Arap'tır

Sadr, güneydeki bazı kentlerin merkezi yönetiminden bağımsız eyalet sistemiyle yönetilmesi çağrılarına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyalet sistemi, sıkıntılarının bitmesini isteyen mazlum halkın talebidir ancak eyaletler çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Eyaletlerden sorumlu yetkililerin kamu mallarını çalarak yolsuzluk ve zulüm yapacakları uyarısında bulunan Sadr, "İçeriden ve dışarıdan çıkar sahipleri bizi (halkı) kontrolü altına alacak ve servetinize el koyma nimetine daha fazla kavuşacak. Bunlar, sizi zayıflatacak ki işgal edilmeniz kolay olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mukteda Sadr, paylaşımının sonunda Irak halkına ülkenin birlik ve beraberliğini, toprak bütünlüğünü muhafaza etme çağrısı yaptı.

Irak'ta petrol zengini Basra İl Meclisi'nde 2 Nisan'da yapılan olağanüstü oturumda 20 üye, vilayetin bağımsız idari bölgeye dönüşmesi talebi lehine imza vermişti.

Ülkenin güney kentlerinden Zikar İl Meclisi Üyesi Abdulemir Salim de yaptığı basın açıklamasında, merkezi yönetiminin hizmet alanındaki ihmalinden dolayı kentin eyalet sistemine dönüştürülmesi için üyesi olduğu il meclisine yazılı talep ilettiğini bildirdi.