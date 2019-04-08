Irak Başbakanı Abdulmehdi: Topraklarımızın İran'a saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, başkent Tahran'da Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki günlük ziyaret için Tahran'a gelen Abdulmehdi ile Cihangiri, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler ile bölge meselelerini görüştü.
ABD yaptırımlarının iki ülke ilişkilerini etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Cihangiri, yaptırımların bazı kısıtlamalara neden olduğunu ancak bunun yanında iş birliğini geliştirmek için fırsatlar sunduğunu ifade etti.
‘İRAN İLE IRAK GÜZEL ANLAŞMALAR İMZALADI'
Irak Başbakanı Abdulmehdi de Şattülarap su yolunun yaklaşık 40 yıldan bu yana temizlenmemesinin iki ülkeye de zarar verdiğini belirterek, bu konuda imzalanan anlaşmanın hem İran'a hem de Irak'a yarar sağlayacağını kaydetti.
‘İRAN'A KARŞI YAPTIRIMLARIN DA BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ'
Abdulmehdi, iki günlük ziyaret için dün geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülke lideri Ali Hamaney ile de görüşmüştü.
Abdulmehdi'ye ziyaretinde Petrol Bakanı Samir el Gadban, Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim, Su Kaynakları Bakanı Cemal el Adili, Elektrik Bakanı Luay el Hatip, Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el Ani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyaz ile Genelkurmay Başkanı Osman el Ganimi ve milletvekilleri eşlik etti.
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