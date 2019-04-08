İran, ABD ordusunu 'terör örgütü' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' olarak tanımladıklarını duyurmasının ardından, Tahran'dan ilk misilleme geldi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Amerikan ordusunun Ortadoğu'daki faaliyetlerini yöneten ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığını (US CENTCOM) ve bağlantılı güçleri 'terör örgütü' ilan etti.

CENTCOM'u 'terör örgütleri' listesine alan Konsey, ABD yönetimini de 'terörizmi desteklemekle' suçlayıp 'terörist hükümet' diye niteledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin öncülüğünde toplanan Konsey, Trump yönetiminin İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' olarak resmen tanımlamasını 'yasadışı ve mantıksız hareket' diye niteledi.

Konsey'in açıklamasında, CENTCOM, 'İran'ın ulusal güvenliğine zarar vermek, ABD'nin saldırgan politikalarını Batı Asya'da ilerletirken İran vatandaşı olan ve olmayan masum insanların hayatlarını mahvetmekle' suçlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızlarını 'terör örgütleri' listesine dahil ettiği için ABD'ye diplomatik nota da verdi.

CENTCOM'un 'terör örgütü' ilan edilmesi önerisini Konsey'e sunmuş olan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'nin ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisi'ne nota verdiğini de belirtti.

ABD'nin Devrim Muhafızlarını 'terörist' ilan etmesini 'tehlikeli' diye niteleyen Zarif, İran'ın buna karşı gerekli adımları atacağını söyledi.