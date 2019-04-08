Zarif: Trump'tan Netanyahu'ya bir seçim hediyesi daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan etmesi üzerine yarın seçim sınavı verecek İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'sevgili dostuna teşekkür etmesine', İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif seyirci kalmadı.

Twitter hesabından yorum yapan Zarif, Trump yönetiminin 'Netanyahu'ya yine seçim öncesi yoldan sapmış bir hediye verdiğini' belirtip "ABD'nin bölgede atıldığı tehlikeli bir yanlış macera daha" dedi.

A(nother) misguided election-eve gift to Netanyahu. A(nother) dangerous U.S. misadventure in the region. — Javad Zarif (@JZarif) April 8, 2019

Kısa süre önce de İsrail'in 1967'de işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini' tanıdığına dair kararname imzalayan Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyıp 14 Mayıs 2018'de Kudüs'te ABD Büyükelçiliği açtırmıştı.

Bu desteğin rahatlığı içindeki Netanyahu da seçime üç gün kala "Yeniden seçilirsem Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim" vaadinde bulundu

Trump bugün yayımladığı açıklamada Netanyahu'nun baş düşman ilan ettiği İran'ı 'terörizmin devlet sponsoru' diye nitelerken Devrim Muhafızlarını "devletin kullandığı bir araç olarak finanse ve teşvik ederek terörizme aktif biçimde katılıyor" diye betimledi.