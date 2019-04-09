Ruhani'den ABD'ye: Baskı sürerse IR8 santrifüjü üretiriz

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütü' sınıfına sokmasına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bunun bir hata olduğunu vurgulayıp baskının sürmesi halinde IR8 santrifüjü üretimine başlayacaklarını duyurdu.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo: Devrim Muhafızları zayıflamadan Ortadoğu'da barış ve istikrar mümkün değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlamasına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'a baskının sürmesi halinde IR8 adı verilen ve yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler geliştireceklerini duyurdu.

Ruhani, Ulusal Nükleer Günü’nde televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında İran Devrim Muhafızları’nı şu sözlerle savundu: “Muhafızlar halkımızı, devrimimizi korumak için hayatlarını feda etti. Bugün Muhafızlara kin duyan ABD onları kara listeye aldı.”

🔴LIVE: Pres. Rouhani addressing event marking 13th anniversary of national day of nuclear tech. https://t.co/9oLdqJRDxI — Press TV (@PressTV) 9 Nisan 2019

ABD’nin bu bir ilk niteliğindeki kararını ‘hata’ olarak niteleyen Ruhani, “Bu hata İranlıların birlik olmasını sağlayacak ve Muhafızlar ülkede daha popüler hale gelecek. Amerika bölgede teröristleri bir araç olarak kullandı ama Muhafızlar Irak’tan Suriye’ye kadar birçok yerde bu teröristlerle savaştı” ifadelerini kullandı.

Ruhani son olarak ABD liderliğine de seslendi: “Siz söylüyorum, bize baskı kurmaya devam ederseniz IR8 gelişmiş santrifüjleri üreteceğiz.”

ABD yönetimi dün İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütü' listesine almış, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen 'terör örgütü' olarak yaftalamıştı.

İRANLI VEKİLLER MECLİSE DEVRİM MUHAFIZLARI ÜNİFORMALARIYLA GİTTİ

Bu arada Fars habere ajansına göre İran Parlamentosu bugün ABD’nin kararını protesto için açık oturum düzenledi. Birçok milletvekili, muhafızların üniformasını giyerek oturuma katıldı.

یک روز پس از آن که دولت #دونالد_ترامپ، #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی را گروهی تروریستی نام نهاد، #نمایندگان_مجلس_ایران در اقدامی نمادین با لباس سپاه به سر کار رفتند.https://t.co/prFvCwPU9D — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) April 9, 2019

​SUUDİ ARABİSTAN KARARDAN MEMNUN



Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, ABD’nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtip bunun 'terörle mücadelede pratik ve ciddi bir adım olduğunu' söyledi.

السعودية ترحب بالقرار الأميركي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.. "خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب" https://t.co/oLiAPBj7Md #العربية — العربية (@AlArabiya) April 9, 2019

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