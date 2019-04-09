Hamaney: ABD İran devrimine karşı engelleyici adımlar atmaya çalışıyor, ancak amacına ulaşamıyor

Hamaney, ofisinden yapılan açıklamaya göre DMO mensupları ve aileleriyle bir araya geldi. İran lideri burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın DMO'yu yabancı terör örgütleri listesine almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DMO'nun ülke ve devrim savunmasında en ön safta olduğunu ve ABD'nin düşmanlığının bundan kaynaklandığını belirten Hamaney, Washington yönetiminin ve diğer düşmanların 40 yıldır İran'a karşı muhtelif baskı araçlarını uygulamaya koyduğunu ancak bir sonuç alamadığı gibi Tahran yönetiminin hem bölgede hem de dünyada daha güçlü bir hale geldiğini ifade etti.

Devrim Muhafızlarının hem İran sınırlarında hem de binlerce kilometre uzakta Suriye'deki Seyyide Zeynep türbesi için savaştığına dikkati çeken Hamaney, "ABD, DMO üzerinden İran devrimine karşı plan yapıyor ve engelleyici adımlar atmaya çalışıyor, ancak amacına ulaşamıyor. Trump gibi İran düşmanları ve ABD egemen sisteminin içindeki aptallar çöküşe doğru hareket ediyorlar." görüşlerini paylaştı.

İran devriminin daha da ilerleyeceğini savunan Hamaney, "İran düşmanlarının düşüncesinin aksine İran, gücünü atom bombasından almıyor. Çünkü biz daha başlangıçta nükleer silahların dinimize aykırı olduğunu vurguladık ve buna ihtiyacımız yok. İran'ın İslam dünyasının gözündeki gücü, direniş, fedakarlık ve basiret sayesindedir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır" ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.