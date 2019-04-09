Netanyahu'dan gizli çekim iddialarına yanıt: Her yerde kamera olmalı ama gizli olanı değil

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her yerde kamera olmalı ama gizli olanı değil" dedi. Partisi ise, gizli kamerayla donatılmış 1.200 seçim 'gözlemcisi' tuttuğunu doğruladı.

Netanyahu, Batı Kudüs'te bir okulda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde İsrailli ‘aktivistlerin' gizli çekim yapmasına ilişkin soruya Netanyahu, "Her yerde kamera olmalı ama gizli olanı değil. Adil bir seçim için kameralar gerekli" ifadelerini kullandı.

LİKUD: HİLELERİ TESPİT ETMEK İÇİN YAPTIK

Netanyahu'nun partisi Likud ise, gizli kamerayla donatılmış 1.200 seçim 'gözlemcisi' tuttuğunu doğruladı. Likud, bunu da seçimde hileleri tespit etmek için yaptığını öne sürdü.

Live update: Likud confirms hiring 1,200 election observers with hidden cameras https://t.co/MqiJZQhER0 — TOI ALERTS (@TOIAlerts) April 9, 2019

FİLİSTİNLİLERİN OY KULLANDIĞI MERKEZLERDE GİZLİ ÇEKİM YAPILDIĞI AKTARILMIŞTI

Yerel basın, Netanyahu'nun partisi Likud'un ‘aktivistler' aracılığıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırdığını aktarmıştı.

© REUTERS / Ronen Zvulun İsrail yarın sandık başına gidiyor, seçim yolsuzlukla anılan Netanyahu için kritik önemde

Ayrıca, söz konusu seçim merkezlerindeki İsrailli ‘aktivistlerin' üzerinde gizli çekim yapmak için yerleştirilen kameraların çıktığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail'de 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen, erken genel seçim için bugün sandık başında.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler ise 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.