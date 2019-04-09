Devrim Muhafızları Komutanı'ndan ABD'ye: Bölgeden çekilin, saldırı kabiliyetlerimizi artıracağız

Askeri faaliyetlerinden 'savunma amaçlı' diye söz etmeye özen gösteren İran devleti, ABD'nin Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmesi üzerine üslup değiştirdi. Muhafızların komutanı "Saldırı kabiliyetlerimizi artıracağız", Savunma Bakanı Hatemi "Belirlenen stratejiler çerçevesinde şiddetle karşılık veririz" dedi.

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Önce Washington'ın İran Devrim Muhafızlarını, ardından Tahran'ın ABD ordusunu 'terör örgütü' ilan etmesinin ardından, Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Ali Caferi askeri becerilerini daha da artıracaklarını söyledi.

Caferi, Trump yönetiminin 'yabancı terör örgütü' listesine alma kararını "Son derece gülünç bir hamle, bir kere İran Devrim Muhafızları halkın kalbindedir" diye eleştirerek şöyle devam etti:

"Savunma ve saldırı kabiliyetlerimizi gelecek yıl daha da artıracağız."

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Trump yönetiminin kararını 'stratejik hata' diye niteleyen Caferi, bu yüzden ABD'nin yüksek bedel ödeyeceğini söylerken İran etrafında 1000 kilometrelik çapta bulunan tüm Amerikan askerlerinin bölgeyi terk etmesini talep etti.

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İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi de "Amerikalılar, bu aptalca kararlarını uygularsa, belirlenen stratejiler çerçevesinde şiddetle karşılık veririz" dedi.

İran Savunma Bakanı, bu kararın ABD ile İsrail yönetimleri ve onlara bağlı terörist unsurların Devrim Muhafızlarının bölgedeki her komployu yenilgiye uğratan gücü ve başarısına duyduğu öfke ve garezden kaynaklandığını söyledi.

İran Anayasası uyarınca ‘İran devleti ve kazanımlarını korumak’ görevinin Devrim Muhafızları’na devredildiğini hatırlatan General Hatemi, "ABD yönetiminin kararı, uluslararası standartlara aykırı olduğu gibi İran Anayasasına da karşıdı" dedi.