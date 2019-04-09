Seçim günü sosyal medya bombardımanı düzenleyen Netanyahu, plajdakilere de baskın yaptı

İsrail bugün sandık başına Başbakan Benyamin (Bibi) Netanyahu hakkında üç yolsuzluk soruştrmasından iddianame yayımlanıp yayımlanmayacağı tartışmaları arasında gitti.

Seçim öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği 'Golan' ve 'İran Devrim Muhafızları' hediyelerinin üzerine iddianamesiz bir seçim günü geçirmenin keyfini süren Likud lideri, televizyondan siyasi mesaj verme yasağını sosyal medya üzerinden deldi.

Tüm sosyal medya platformlarındaki 6 milyon takipçisini 'dışarı çıkıp Likud'a oy vermeleri' yönünde bombardımana tutan Bibi, hızını alamayıp plaj baskını da yaptı.

Netanyahu went to the beach on Netanya to tell people to get off the beach and vote pic.twitter.com/6uSZsLEcGB — Lahav Harkov (@LahavHarkov) 9 Nisan 2019

Seçim merkezinde eşi Sara ile oy atarken, arka bahçesinde siyasi konuşma yaparken videolarını yayımlayan İsrail Başbakanı, seçimdeki asli rakibi olan Mavi-Beyaz ittifakının lideri ve eski genelkurmay başkanı Benny Gantz ile ekibini karalamaya yönelik görseller paylaşmakta da beis görmedi.

עכשיו באחד ממרכזי ההמרצה הטלפוני של הליכוד. יש לנו הרבה עבודה — לסגור היום את הפער ולעצור את ממשלת השמאל של יאיר לפיד וגנץ. חייבים להילחם על כל קול. צאו להצביע מחל! pic.twitter.com/YclaFZCdpd — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 9 Nisan 2019

Netanyahu 8 ve 9 Nisan'da akşümsütüne kadar 25 tweet atarken, Gantz Instagram, Twitter ve Facebook'taki toplam 166 bin takipçisiyle kaydadeğer bir etkileşime girmedi, sadece aile fotoğraflarını paylaştı.

בשוק מחנה יהודה. חייבים לסגור את הפער מול לפיד וגנץ. השעה מאוחרת אבל לא מאוחרת מדיי! pic.twitter.com/a8BJu5oG2k — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 8 Nisan 2019

Bu arada soluğu Netanya'daki bir plajda alan İsrail Başbakanı, güneş-deniz keyfini kesip sandığa gidilmesi ve Likud'a oy verilmesi propagandası yapıp bunu sosyal medyadan paylaşarak seçim yasaklarının sınırlarında tramplen yaptı:

"Likud ve benle devam etmek istiyorsanız gidip oy vermek zorundasınız, plaja sonra gidersiniz."

Daha önceki bir videoda da şöyle konuştu:

"Şimdi Kudüs'ten plaja gidiyorum, orada elime megafonu alıp oy atmadan parklara ya da plajlara serilirlerse yarın Yair Lapid'in başında olduğu bir hükümete uyanacaklarını söyleyeceğim."

Eski bir TV sunucusu olan Lapid'in askeri-güvenlik geçmişi olmamasını diline dolayagelen Netanyahu, bu arada ses yükselticiyle seçim kampanyası yapmanın yasak olduğunu unutmuş gözüktü.

Kendisi seçimi kaybederse Arap partilerin destekleyeceği, Arap bakanların yer alacağı sol hükümetin geleceği ve Filistinlilerle barış yapacağı temasını işleyen Bibi, İsrailli Arap liderlerin bakan olarak yer aldığı hayali bir Gantz-Lapid hükümeti fotoşopu paylaşmayı da ihmal etmedi.

אם לא נצביע מחל, התמונה הזאת תהפוך למציאות ויאיר לפיד יהיה ראש ממשלה ויקים ממשלת שמאל. תצביעו מחל, רק לליכוד! pic.twitter.com/qUP3J77O4M — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 9 Nisan 2019

​Ancak Bibi'nin tüm teyakkuzuna rağmen katılım oranının önceki seçimlere göre düşük kaldığı haberleri geldi.