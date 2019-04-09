Rakka'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Suriye'nin Rakka kentinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu çoğu sivil 9 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

© AFP 2019 / DSG'nin Rakka istihbarat şefi öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Rakka kent merkezindeki Nur Caddesi'nde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu aralarında çoçukların da olduğu 9 kişi ölürken, 8 kişi ise yaralandı.

Ölenler arasında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensuplarından da olduğu öğrenildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırılırken, asayiş güçleri kente giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Rakka kentinde daha önce de IŞİD tarafından birçok bombalı saldırı yapılmıştı.

Bir dönem IŞİD'in "kalesi" olan Rakka, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle YPG'nin başını çektiği operasyon sonucu DSG tarafından 17 Ekim 2017'de IŞİD'in elinden alınmıştı.