İsrail'de sandıklar açılıyor: Taraflar karşılıklı zafer ilan etti

İsrail'de bugün yapılan parlamento seçimlerine ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı. Mevcut sonuçlara göre, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakın başabaş gittiği görülürken, hem Netanyahu hem de Gantz zafer ilan etti.

© REUTERS / Ronen Zvulun İsrail yarın sandık başına gidiyor, seçim yolsuzlukla anılan Netanyahu için kritik önemde

İsrail'de 2018'in son çeyreğinden bu yana yapılması beklenen erken seçimler gerçekleştirildi.

Sandıklar geçtiğimiz saatlerde açılmaya başlarken, ilk sonuçlar seçim kampanyası sürecinin favorileri Likud ve Mavi-Beyaz İttifak'ın başabaş gittiğini gösteriyor.

İsrail merkezli Kanal 12'ye göre, Mavi-Beyaz İttifak 3 sandalye farkla Likud'un önüne geçti.

BREAKING: Channel 12 poll shows Gantz leading over Netanyahu by 3 seats. Right wing block and Center left block tied at 60 seats each — Barak Ravid (@BarakRavid) April 9, 2019

Kanal 13 tarafından yayımlanan sonuçlara göre de her iki taraf da 36 sandalye kazandı.

BREAKING: Netanyahu and Gantz tied at 36 seats each, @newsisrael13 exit poll shows — Barak Ravid (@BarakRavid) April 9, 2019

Sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre, meclisteki sağ ve sol kanatların vekil sayısı birbirinden farklı. Kanal 13'un sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 vekile ulaşarak çoğunluğu elde etti. Kanal 11'in anketine göre de sağ partiler 64 vekillle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12'nin verilerine göre ise sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 vekilde kaldı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve gazeteci kökenli siyasetçi Yair Lapid, şubat ayının sonlarında güçlerini birleştirerek Likud Partisine meydan okuma amacıyla Mavi ve Beyaz İttifak'ı kurdu. Gantz ve Lapid'in seçimi kazanması halinde başbakanlık görevini 5 yıllık dönemde yarı yarıya bölüşeceği belirtiliyor.

​Hükümetin kurulabilmesi için partilerin 61 sandalye kazanması gerektiği şartı bulunuyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail'i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.

Komisyonun 17 Nisan'da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti liderine hükümeti kurma görevini verecek.

Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkın sahip. İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.