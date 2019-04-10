İsrail seçimlerinde iki devlet çözümünü savunanlara oy çıkmadı

Genel Sekreter, Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunan İsrail'deki partilerin, 120 milletvekilinin bulunduğu Mecliste sadece 18 sandalyeye sahip olabildiklerini kaydetti.
İSRAİL'DE KESİN OLMAYAN İLK SEÇİM SONUÇLARI
İsrail'de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı.
İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.
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