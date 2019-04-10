ABD ve Katar katılımıyla Riyad'da Arap NATO'su toplantısı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Katar ve ABD katılımıyla Arap NATO'su olarak bilinen Ortadoğu Stratejik Paktı'nı başlatmak için Riyad'da bir toplantı düzenlendiği duyurdu.

SPA'da yer alan habere göre, Ortadoğu Stratejik Paktı önceki gün Riyad'da Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Ürdün'ün üst düzey katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.

​ © REUTERS / Jonathan Ernst ABD ile Körfez ülkelerinden 'Arap NATO'su' görüşmesi

Toplantının 'bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen bir paktın kurulması yönünde atılan bir adım' olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

2017 Mayıs'ta Riyad'da gerçekleşen Arap-ABD zirvesinin en önemli sonuçlarından biri olduğu ifade edildi.