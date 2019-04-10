ABD ve Katar katılımıyla Riyad'da Arap NATO'su toplantısı

SPA'da yer alan habere göre, Ortadoğu Stratejik Paktı önceki gün Riyad'da Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Ürdün'ün üst düzey katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.
#الرياض تستضيف اجتماع تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي.https://t.co/vYsivrUiQz#واس— واس (@spagov) April 9, 2019
Toplantının 'bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen bir paktın kurulması yönünde atılan bir adım' olduğu değerlendirilmesi yapıldı.
2017 Mayıs'ta Riyad'da gerçekleşen Arap-ABD zirvesinin en önemli sonuçlarından biri olduğu ifade edildi.
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