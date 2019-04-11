'Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliğini bir kez daha teyit etti'

İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Rusya, Türkiye ve İran'ın Golan Tepeleri de dahil olmak üzere Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliğini bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ile İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe bugün Moskova'da Türkiye, Rusya, İran Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı kapsamında ilk kez bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Felahetpişe, "Tek taraflı eylemlerle mücadele edilmesi, değindiğimiz konulardan biriydi. Özellikle Golan Tepeleri'ne ilişkin olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliğini bir kez daha teyit ettik" dedi.

Felahetpişe, Rus, Türk ve İranlı parlamenterlerin Suriye'deki siyasi süreci ve anayasa komitesi kurulmasını desteklediğini de belirtti.

'ABD SURİYE'DEN ÇEKİLMELİ'

İranlı vekil, 2014 yılından bu yana Suriye'de hükümetin izni olmadan operasyonlar düzenleyen ABD'nin bu ülkeden çıkması gerektiğini de kaydetti.

'SURİYE'DE DEMOKRATİK SEÇİMLER DÜZENLENMELİ'

Felahetpişe'nin sözlerini onaylayan Volkan Bozkır, Suriye'deki demokratik devlet yönetimi yapısının korunması ve ülkede demokratik seçimler düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

'ÇOK KUTUPLU DÜNYA KURMA ÇABALARINI BİRLEŞTİRMELİYİZ'

Rus senatör Kosaçev, toplantının ilk kez düzenlenmesine rağmen son derece başarılı olduğunun altını çizdi.

Parlamenter diplomasinin rolünün güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kosaçev, ulusal çıkarların tanınmasına, üçüncü ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesine, ülkelerin ve halkların kalkınma hakkına saygı duyulmasına dayanan çok kutuplu dünya kurma çabalarının birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER BU TOPLANTILARLA GENİŞLETİLECEK

Türkiye'nin girişimi üzerine varılan mutabakat sonucu ilk kez gerçekleştirilen üçlü toplantıyla Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde, zirve ve toplantılar şeklinde gerçekleştirilen görüşmelerin, üç ülkenin parlamento dışişleri komisyonları düzeyindeki toplantılarla genişletilmesi amaçlanıyor.

Türkiye-Rusya-İran Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın ikincisi Ankara'da, üçüncüsü ise Tahran'da gerçekleştirilecek.