Suriye'de Koalisyon'un kontrolündeki El Hol kampında en az 230 çocuk öldü

© AP Photo / Vladimir Isachenkov Suriye'de Hacin'den kaçan 35 çocuk hipotermiden öldü

ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki El Hol'dan kaçmayı başaran bir kadının, kampta feci bir insani durumun oluştuğunu anlattığını aktaran Kupçişin, "Kampta her gün 10 ilâ 20 kişi ölüyor. Aralarında çocuklar da var. Son bir hafta içinde, ilaç ve gıda eksikliği ve gayri insani koşullar yüzünden 7 çocuk hayatını kaybetti. Toplamda El Hol kampında ölen çocuk sayısı 235'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kupçişin, uluslararası örgütlere, Fırat'ın doğusunda ve genel olarak Suriye topraklarında en büyük sığınmacı kampı haline gelen El Hol'daki insanların acılarını hafifletme yönünde adımlar atma ve yardım sağlama çağrısında bulundu.