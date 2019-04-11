Hafter'e bağlı güçler: Trablus Havalimanı'nı ele geçirdik

© REUTERS / Francois Lenoir NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Libya'daki mevcut durumdan derin endişe duyuyoruz

Sözcü Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladık ve güçlerimiz şu an başkent Trablus ile doğusu arasındaki ana yolu kesmeye çalışıyor" dedi.

Mismari ayrıca, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları saldırıdan bu yana Hafter güçlerinden 28 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını ifade etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.