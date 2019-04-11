Al Mayadeen: Sudan ordusu Devlet Başkanı Beşir ve hükümeti görevden alacak

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı; askerler içeriye girdi. Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti — AA Canlı (@AACanli) April 11, 2019

​'ASKERLER İKTİDAR PARTİSİNİN LİDERLERİNİ GÖZALTINA ALMAYA BAŞLADI'

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti

Sudan'da Uluslararası Hartum havaalanında uçuşlar durduruldu. Havaalanında sadece inişlere izin veriliyor.

BİNLERCE SUDANLI, ULUSAL ORDU KARARGAHINA DOĞRU İLERLİYOR

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

'ORDU, EL BEŞİR'İ GÖREVDEN ALMA KARARI ALDI'

Al Mayadeen, konuya dair haberinde "Sudan ordusu, Sudan Cumhurbaşkanı el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldı" bilgisini geçti.

تغطية خاصة حول آخر التطورات في السودان #الميادين https://t.co/3MMDzaI1dw — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 11, 2019

​Al Hadath Televizyonu da, kaynaklarına dayanarak Sudan Cumhurbaşkanı el Beşir'in istifasını doğruladı.

الناشط السياسي فارس النور: الأنباء تتوارد على أن الشعب السوداني خرج للشارع لترقب الانقلابيون pic.twitter.com/qqtlMYvzcH — الحدث (@AlHadath) April 11, 2019

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