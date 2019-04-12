'Netanyahu'nun zaferi Filistin ve Suriye'yi tehdit ediyor'

FDKC Genel Sekreteri Havatme, İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ve partisi Likud'un zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moskova'da Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'ndaki bir basın toplantısında konuşan Havatme, Netanyahu'nun İsrail topraklarını genişletmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu, dolayısıyla mevcut zaferin Filistinliler ve Suriye için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

"Bu Netanyahu'nun öne sürdüğü bir plan ve (ABD Başkanı Donald) Trump bunu destekledi. Denizden Ürdün Nehri'ne kadar Büyük İsrail'in yaratılmasıyla ilgili. Kazandığı takdirde Netanyahu, söz verdiği gibi Batı Şeria topraklarını ilhak edecek" diyen Havatme, "Bu nedenle Filistinliler için artan tehditler var ve bu tehditler Suriye'yi de hedefliyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün gazetecilere verdiği demeçte, Netanyahu'nun zaferinin Orta Doğu'daki barış sürecini ilerletmeye yardımcı olacağını söyledi.

9 Nisan'da İsrail'de parlamento seçimleri yapıldı. Merkezi Seçim Komitesi'ne göre, Netanyahu'nun sağcı Likud partisi yüzde 28.32'lik oy oranı ile seçimleri kazanırken, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve gazeteci kökenli siyasetçi Yair Lapid tarafından kurulan Mavi-Beyaz İttifak yüzde 25.34'lik oyla ikinci oldu.