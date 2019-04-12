Suriyeli şarkıcı: Suriye'de her şeyi bizzat başarmanız gerekiyor

'ÇOK GAYRİ AHLAKİ TEKLİF ALDIM'
Sanatçının kendini parlatması için iki yol bulunduğunu da kaydeden Barakat, "Eğer paranız varsa her şeyi kendiniz yapacaksınız ya da gayri ahlaki bir anlaşma yoluna gideceksiniz. Bu tür teklifler aldım, hatta şantaj yapıldı. Neyse ki, bundan kurtulmayı başardım. Ben Suriyeli bir şarkıcı ve hanımefendiyim, bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Sanatında Suriye'nin zengin söz mirasını kullanarak kendisini geliştirmek isteyen Barakat, "Televizyonda sadece pop müzik görmemiz ve duymamız adil değil. Hem kendi seviyemizi hem de dinleyicilerin seviyesini yükseltmeliyiz" diye ekledi.
Barakat, 2018 yılında BM'nin barış elçisi oldu. Şarkıcı, Suriye'de oldukça popüler ve sevilen bir isim.
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