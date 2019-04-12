Suriyeli şarkıcı: Suriye'de her şeyi bizzat başarmanız gerekiyor

Suriyeli ünlü şarkıcısı Adel Barakat, Suriye'de sanat alanında başarı elde etmenin özellikle kadınlar için çok zor olduğunu ve pek çok kez gayri ahlaki teklifler aldıklarını söyledi.

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Sputnik'e konuşan Barakat, "Suriye'de şarkıcıları parlatan yapım şirketleri yok. Yetenekler desteklenmiyor. Her şey sanatçının omuzlarında yüklü. Bu nedenle Suriye'de ancak eksantrik ya da zengin kişiler popüler oluyor. Gerçek şarkıcılar ise unutuluyor" dedi.

'ÇOK GAYRİ AHLAKİ TEKLİF ALDIM'

Sanatçının kendini parlatması için iki yol bulunduğunu da kaydeden Barakat, "Eğer paranız varsa her şeyi kendiniz yapacaksınız ya da gayri ahlaki bir anlaşma yoluna gideceksiniz. Bu tür teklifler aldım, hatta şantaj yapıldı. Neyse ki, bundan kurtulmayı başardım. Ben Suriyeli bir şarkıcı ve hanımefendiyim, bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Sanatında Suriye'nin zengin söz mirasını kullanarak kendisini geliştirmek isteyen Barakat, "Televizyonda sadece pop müzik görmemiz ve duymamız adil değil. Hem kendi seviyemizi hem de dinleyicilerin seviyesini yükseltmeliyiz" diye ekledi.

Barakat, 2018 yılında BM'nin barış elçisi oldu. Şarkıcı, Suriye'de oldukça popüler ve sevilen bir isim.