Dünya Sağlık Örgütü: Libya'daki çatışmalarda 121 kişi öldü, 561 kişi yaralandı

WHO, Libya’nın başkenti Trablus’a tıbbi malzeme ve sağlık personeli gönderdiğini bildirerek, savaş esnasında sağlık çalışanlarına ve sağlık araçlarına yapılan saldırıları kınadı.
#LibyaCrisis casualties are 682: 121 dead and 561 wounded. WHO sending medical supplies, health staff support for first- and second-line responders. #Tripoli @OCHA_Libya @UNSMILibya @WHOEMRO @UNHumanRights— World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) April 13, 2019
Suudi Arabistan ve Mısır'ın zımni olarak desteklediği Halife Hafter, Trablus kentini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ele geçirmeye çalışıyor.
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