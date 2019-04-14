Dünya Sağlık Örgütü: Libya'daki çatışmalarda 121 kişi öldü, 561 kişi yaralandı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı.

WHO, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus’a operasyon başlattığı 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını bildirdi.

WHO, Libya’nın başkenti Trablus’a tıbbi malzeme ve sağlık personeli gönderdiğini bildirerek, savaş esnasında sağlık çalışanlarına ve sağlık araçlarına yapılan saldırıları kınadı.

Suudi Arabistan ve Mısır'ın zımni olarak desteklediği ​Halife Hafter, Trablus kentini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ele geçirmeye çalışıyor.