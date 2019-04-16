Filistin Yönetimi: Abbas, Netanyahu ile Moskova’da görüşmeye hazır

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Mahmud Abbas’ın, görüşmenin Moskova’da yapılması halinde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile önkoşulsuz olarak görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

© AP Photo / Oded Balilty 'Netanyahu'nun zaferi Filistin ve Suriye'yi tehdit ediyor'

Maliki, Sputnik'e açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İsrail tarafının hazır olduğuna karar vereceği her an görüşmeye hazır ve istekli olduğumuzu teyit ettik. Biz gelip ve Devlet Başkanı Putin huzurunda Netanyahu ile görüşme gerçekleşmeye hazır olmaktan daha fazlası olacağız. Davet, Devlet Başkanı Putin'den geldiği, Devlet Başkanı Putin görüşmenin ev sahibi olduğu ve görüşmenin gerçekleşmesi ve başarılı olması için en iyi koşulları oluşturan kişi olduğu sürece İsraillilerle ön koşulsuz olarak konuşmaya hazırız" dedi.

Halihazırda bu tür görüşmenin yapılması yönünde somut bir teklifin sunulmadığını dile getiren Filistinli bakan, "Önümüzdeki gelecekte böyle bir görüşmenin olacağı yönünde bir umudumuz yok" diye kaydetti.