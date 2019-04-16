Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu

Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının başladığı perşembe gününden pazar akşamına kadar 9 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu belirtildi.
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Açıklamada, söz konusu kişilerin isimlerine yer verilmedi.
Ülkede Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını açıklamasına rağmen geçiş dönemi yetkililerine yönelik gösteriler devam ediyor.
Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıkıyor.
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