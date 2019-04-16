Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu

Sokak gösterilerinin devam ettiği Cezayir'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu olduğu açıklandı.

© AP Photo / Sidali Djarboub Haftalar süren protestolar sonucu istifa eden Cezayir lideri Buteflika, veda mektubuyla halkından özür diledi

Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının başladığı perşembe gününden pazar akşamına kadar 9 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin isimlerine yer verilmedi.

Ülkede Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını açıklamasına rağmen geçiş dönemi yetkililerine yönelik gösteriler devam ediyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıkıyor.