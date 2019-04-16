İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Şam'a ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere Şam'ı ziyaret ediyor.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Esad'ın daveti üzerine Şam'a resmi ziyaret düzenleyen Zarif, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad tarafından karşılandı.

‘TÜRKİYE'Yİ DE ZİYARET EDECEĞİZ’

Havalimanında ziyaretle ilgili gazetecilere açıklama yapan Zarif, "Bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili koordinasyonu sağlamak ve iki ülke cumhurbaşkanlarının arasında varılan anlaşmaların icrası için Suriye'yi ziyaret ediyorum. Aynı hedeflerle Türkiye'yi de ziyaret edeceğiz" dedi.

Zarif'in bir günlük Şam ziyareti çerçevesinde Esad'le de bir araya geleceği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

ESAD’IN ZİYARETİNDEN HABERDAR EDİLMEDİĞİ İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Sputnik İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Tahran ziyaretinden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği bildirilmişti

Sosyal medya hesabı üzerinden 25 Şubat'ta istifasını duyuran ancak bu kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen Zarif, hükümetin içinde ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamayacağını söyleyerek ülkenin dış siyasetinde rol oynayan diğer kurumlara eleştiride bulunmuştu.

Bunun üzerine Esad, Zarif’i Şam’a davet etmişti.