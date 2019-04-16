'İsrail, süpersonik Rampage füzesini Suriye'de ilk kez kullandı'

Globe Post yazarı Babak Taghvaee'nin paylaştığı bilgilere göre İsrail, haftasonu Hama kentinin kuzeyindeki Masyaf bölgesine düzenlediği saldırıda Rampage füzesini ilk kez kullandı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Thagvaee, 13 Nisan'da Masyaf'a saldıran İsrail'in, Suriye ordusuna ait Rus S-300 hava savunma sistemlerinin varlığı nedeniyle Rampage füzeleriyle bir roket/balistik füze fabrikasını ve silah depolarını hedef aldığının altını çizdi.

Thagvaee, F-16'larla ateşlenen Rampage füzelerinin hedefleri başarıyla vurduğunu kaydetti.

#Israel Air Force successfully used #Rampage for first time. Due to the danger of #Syria Air Defense Force's S-300PM-2s, #Israel Air Force had to use the rocket to target a rocket/ ballistic missile factory + weapon warehouses of #IRGC proxies in #Masyaf, #Syria on 13/04/2019: https://t.co/4YjD7ySZ5O — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 14 Nisan 2019

IAI (Israel Aerospace Industries) ve IMS (Israel Military Industries) tarafından geliştirilen Rampage füzesi, 4.7 metre uzunlukta ve 570 kg ağırlıkta. GPS sistemi sayesinde tüm hava koşullarında ve günün her saatinde ateşlenebilen füze 150 km menzile sahip. Füze, 4. ve 5. nesil savaş uçaklarından ateşlenebiliyor.