İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelerek İdlib'deki son durumu görüştü.

© AP Photo / Vahid Salemi İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Şam'a ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Suriye temasları devam ediyor. Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştükten sonra mevkidaşı Velid Muallim ile bir araya geldi.

Bölgesel ve ikili gelişmelerin ele alındığı görüşmede Zarif, terör ile mücadelede Suriye ile birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Suriye topraklarından tüm terör örgütleri temizlenmelidir" dedi.

Irak ve Suriye ile birlikte bölgede terör örgütlerine karşı kazanılan zaferden mutluluk duyduğunu kaydeden Bakan Zarif, İran ve Suriye ilişkilerinin ekonomi ve askeri sahalarda daha ileri bir noktaya taşınacağını belirtti.

#Iran's FM #Zarif meets with #Assad & other top Syrian officials as part of his one-day visit to Damascus.



Zarif will fly to #Turkey tomorrow for talks with Turkish officials.



> Issues such as #Idlib, N #Syria safe-zone, bilateral ties & Trump's #Golan decision top the agenda. pic.twitter.com/Ri4Sf0Yj3q — Hossein Aghaie (@Haghaie) April 16, 2019

İran Dışişleri Bakanının Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.