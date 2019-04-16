İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile görüştü

Bölgesel ve ikili gelişmelerin ele alındığı görüşmede Zarif, terör ile mücadelede Suriye ile birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Suriye topraklarından tüm terör örgütleri temizlenmelidir" dedi.
Irak ve Suriye ile birlikte bölgede terör örgütlerine karşı kazanılan zaferden mutluluk duyduğunu kaydeden Bakan Zarif, İran ve Suriye ilişkilerinin ekonomi ve askeri sahalarda daha ileri bir noktaya taşınacağını belirtti.
#Iran's FM #Zarif meets with #Assad & other top Syrian officials as part of his one-day visit to Damascus.— Hossein Aghaie (@Haghaie) April 16, 2019
Zarif will fly to #Turkey tomorrow for talks with Turkish officials.
> Issues such as #Idlib, N #Syria safe-zone, bilateral ties & Trump's #Golan decision top the agenda. pic.twitter.com/Ri4Sf0Yj3q
İran Dışişleri Bakanının Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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