Netanyahu: Birçok Arap ve İslam ülkesi lideri beni kutladı

Kendisini tebrik eden Arap liderlerin isimlerini vermekten kaçınan Netanyahu, "Bir-iki Arap devleti liderinden söz etmiyorum, bilakis çok sayıda Arap devleti liderinden bahsediyorum" diye konuştu.
Netanyahu, İsrail'i küresel bir güce dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Gelecekte bir barış için harika bir fırsatımız var, İsrail'i dünya gücüne dönüştürdük" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU, KOALİSYON HÜKÜMETİNİ KURMAYA YAKIN
Kesin olmayan sonuçlara göre İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud 36, rakibi Mavi-Beyaz İttifakı 35 milletvekili çıkarmıştı.
Meclise giren 4 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ARAP ÜLKELERİNİN İSRAİL'LE NORMALLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Başta Körfez olmak üzere Arap ülkelerinin, özellikle son yıllarda resmi yollarla İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için temaslar yürüttüğü biliniyor.
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