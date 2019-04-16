Netanyahu: Birçok Arap ve İslam ülkesi lideri beni kutladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, birçok Arap ülkesi liderinin genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini söyledi.

© AP Photo / Oded Balilty 'Netanyahu'nun zaferi Filistin ve Suriye'yi tehdit ediyor'

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, partisi Likud tarafından Kudüs'te düzenlenen kutlama töreninde yaptığı açıklamada, "Seçimlerdeki başarımdan dolayı birçok Arap ve İslam ülkesi lideri beni kutladı" dedi.

Kendisini tebrik eden Arap liderlerin isimlerini vermekten kaçınan Netanyahu, "Bir-iki Arap devleti liderinden söz etmiyorum, bilakis çok sayıda Arap devleti liderinden bahsediyorum" diye konuştu.

Netanyahu, İsrail'i küresel bir güce dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Gelecekte bir barış için harika bir fırsatımız var, İsrail'i dünya gücüne dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, KOALİSYON HÜKÜMETİNİ KURMAYA YAKIN

Kesin olmayan sonuçlara göre İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud 36, rakibi Mavi-Beyaz İttifakı 35 milletvekili çıkarmıştı.

Meclise giren 4 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ARAP ÜLKELERİNİN İSRAİL'LE NORMALLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Başta Körfez olmak üzere Arap ülkelerinin, özellikle son yıllarda resmi yollarla İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için temaslar yürüttüğü biliniyor.