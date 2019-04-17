IŞİD, Fransa ve İtalya'yı tehdit etti: Sizi cezalandırmayacağımızı mı zannettiniz?

IŞİD bağlantılı bir medya grubu, Notre Dame Katedarlinde yaşanan yangınla ilgili iki görsel yayınladı. Örgüt, görselleri Telegram hesabı üzerinden paylaştı.
Foto-montaj görsellerin ise Fransa ve İtalya’ya yönelik tehditler içerdiği görüldü.
'FRANSA ATEŞ ALTINDA'
IŞİD’liler tarafından paylaşılan posterlerin birinde şu ifadelere yer verildi: "Sizin ülkemizi bombalayacağınızı ve ardından bizim sizi cezalandırmayacağımızı mı zannettiniz? Allah’a yemin ederiz ki büyük bir bedel ödeyeceksiniz."
Örgüt, Fransa ve İtalya'da kanlı saldırılar yapacakları tehdidinde bulundu.
IŞİD daha önce de benzer foto-montaj posterlerle tehditlerde bulunmuştu. Yayınlanan posterlerde, batılı ülkelerin metropol şehirleri tehdit edildiği gibi bazı siyasiler de hedef alınmıştı.
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