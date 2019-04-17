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13:29 17 Nisan 2019
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    IŞİD

    IŞİD, Avrupa ve Koalisyon ülkelerini tehdit etti: Ülkenize geleceğiz

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    Hikmet Durgun
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    IŞİD, Suriye'de elindeki son bölge olan Bagoz’dan yayınladığı ses kaydında Avrupa ve koalisyon üyesi ülkeleri tehdit ederek militan ve sempatizanlarına saldırılar yapma çağrısında bulundu.

    Mahkeme
    © AA /
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    Edinilen bilgilere göre Suriye'de bitme noktasına gelen ve sadece elinde bir kasaba bulunan IŞİD, Avrupa ve Koalisyon ülkelerini tehdit ettiği bir ses kaydı yayınladı.

    IŞİD, yayınladığı görüntülü ses kaydında Avrupa ile koalisyon üyesi ülkeleri tehdit etti. Örgüt, tehdit içerikli ses kaydını haberleşme aracı olan ve örgütün çok kullandığı Telegram ile üye ve sempatizanlarına gönderdi.

    Paris ve Berlin posterleriyle birlikte yayınlanan ses kaydında Bagoz’a yönelik yapılan hava saldırılarına karşılık Avrupa ve diğer Koalisyon ülkelerinde düzenlenecek saldırılarla karşılık verilmesi çağrısında bulunuldu.

    IŞİD - Tehit

    Yayınlanan ses kaydında, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin eski konuşmaları ile ABD ve Avrupa’yı tehdit eden ifadelere de yer verildi.

    Örgüt ayrıca, koalisyon uçaklarının bombardıman görüntülerini de yayınladı.

    'SAVAŞ DAHA YENİ BAŞLADI'

    Cezaevi
    © AA /
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    Fransa’nın başkenti Paris içerikli görselde "Dünya tehdit altında, ülkenize geleceğiz" ifadeleri yer alırken bir diğer görselde ise ‘Berlin saldırısı-Savaş daha yeni başladı’ diye yazıyor.

    2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta yüzlerce kanlı saldırıya imza atan IŞİD, Paris ve Belçika başta birçok Avrupa ülkesinde de saldırılar düzenlemişti.

    Örgüt, Türkiye'de de çok sayıda saldırı gerçekleştirmişti.

    Irak'ta elinde hiçbir yer kalmayan, Suriye'de ise 500 metrekarelik bir alanda sıkışan örgütün militanları, kalabalık gruplar halinde DSG'ye teslim oluyor.

    Bazıları ise örgütten çaldığı paralarla Irak ve İdlib bölgesine kaçmaya çalışıyor.

    Telegram
    IŞİD - Tehit
    Etiketler:
    açıklama, Telegram, Tehdit, Avrupa, Irak, Suriye, IŞİD
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