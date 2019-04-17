Lavrov: Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili çıkarları gözetilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda kontrolü en yakın zamanda geri alması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Lavrov, Türkiye’nin Suriye sınırındakigüvenlikle ilgili çıkarlarının gözetilmesini de bölgedeki en önemli hedeflerden biri olarak tanımladı.

Moskova’da verilen basın toplantısında konuşan Lavrov “ Suriye’nin kuzeydoğusu, yani Fırat’ın sol kıyısı ile ilgili sorun çözülmeli. Bunu, öncelikli görevlerimizden biri olduğu üzere, meşru Suriye yönetiminin kontrolü yeniden ele alması için yapmalıyız” dedi.

Lavrov, bölgedeki en önemli hedeflerden birinin de Kürtlerle diyaloğun ve Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili çıkarlarının gözetilmesi olduğunu ifade etti.

Lavrov, Suriye’de sahadaki durumun Anayasa Komitesi’nin en yakın zamanda kurulması için bir engel teşkil etmediğini, sorunlar olmasına rağmen, ülkenin daha istikrarlı hale geldiğini kaydetti.

Lavrov “Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar çerçevesinde İdlib’deki teröristlerin ortadan kaldırılması ile ilgili sorunun çözülmesi gerekiyor. Zira orada sonsuza dek kalmamalılar. Bunu herkes anlıyor” dedi.