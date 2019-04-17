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22:42 17 Nisan 2019
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    Sara - Benyamin Netanyahu çifti

    İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi

    © AP Photo / Ariel Schalit
    Ortadoğu
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    İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, genel seçimlerde partisi birinci olan Başbakan Benyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurma görevini verdi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    Rivlin, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Netanyahu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Rivlin, meclise giren tüm sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'yu yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

    Ülkede 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Rivlin, önceki gün ve dün meclise giren partilerin heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.

    Cumhurbaşkanı Rivlin, bu partilere kimin liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istediklerini sormuştu. Yeni mecliste toplam 30 milletvekiliyle temsil edilecek olan 5 ayrı sağ parti, Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almayı istediklerini Rivlin ile paylaşmıştı. Seçimlerde birinci olan partisi Likud'un çıkardığı 35 milletvekiliyle beraber sağ partilerin de desteğini alan Netanyahu, böylece koalisyon hükümeti kurmak için gerekli sınır olan 61 sandalye sayısını aşmıştı.

    Koalisyon hükümeti kurma görüşmelerinde herhangi bir aksilik çıkmazsa Netanyahu, 5. kez İsrail'de Başbakanlık koltuğuna oturacak. İlk kez 1996'da Başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu, 2009'dan bu yana aralıksız olarak bu koltuğu elinde tutuyor.

    SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

    Yasalar gereği Cumhurbaşkanınca koalisyonu kurmakla görevlendirilen liderin, 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Ancak koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen parti liderine, talep etmesi halinde 2 hafta ek süre verilebiliyor.

    Sara - Benyamin Netanyahu çifti
    © AP Photo / Ariel Schalit
    İsrail'deki sağ partiler 'Netanyahu' dedi
    Söz konusu parti lideri verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa, Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer parti liderini görevlendiriyor.

    Bu lider de 28 gün içerisinde koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa genel seçimler tekrarlanıyor.

    İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun verdiği kesin sonuçlara göre İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi 35, Mavi-Beyaz İttifakı 35 milletvekili çıkardı.

    Bu iki parti arasında geçen kıran kırana seçim yarışında Şas 8, Yahudi Birleşik Tevrat 8, İşçi Partisi 6, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak 6, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz (Beyteynu) 5, Birleşik Sağ 5, Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un liderliğini yaptığı Kulanu (Hepimiz) Partisi 4, Meretz 4, Filistinlileri temsil eden diğer partilerden olan Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak ise 4 milletvekili kazanmıştı.

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    Etiketler:
    Reuven Rivlin, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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