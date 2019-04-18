‘Suriye, Rus şirketlerin ülkenin kalkınmasında yer alacaklarını umuyor’

Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Samir Halil, Şam’ın deneyimli Rus şirketlerin kriz sonrası Suriye’nin kalkınma sürecinde aktif bir şekilde katılmalarını istediğini, ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını umduğunu belirtti.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılan Suriyeli heyete başkanlık eden Halil, Şam'ın deneyimli Rus şirketlerin kriz sonrası Suriye'nin kalkınma sürecinde aktif bir şekilde katılmalarını istediğini, ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını umduğunu kaydetti.

"Yatırımlar alanındaki işbirliği konusunda birçok Rus şirket önemli bir deneyime sahip, ülkemizin şu anda muazzam bir yenilenme sürecinin başında olduğu ve büyük bir ‘üretim ünitesi' olacağı dikkate alındığında Suriye, bu şirketleri kendi topraklarında, kalkınma sürecinin katılımcıları olarak görmek istiyor" diyen Halil, sözlerine şöyle devam etti:

'SURİYE'NİN DE RUSYA PAZARINA GİRİP ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLECEK İLGİNÇ ÜRÜNLERİ VAR'

"Bugün Suriye'nin Doğu'ya dönük olduğu ve başta Rusya olmak üzere dost ülkelerle ve müttefiklerle ilişkileri güçlendirmek için çalıştığı ortada. Son yıllarda Suriye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştiğini, bunun birçok anlaşmaya ve Rusya'nın Suriye'de hayata geçirdiği birkaç ekonomik projeye yansıdığını belirtmek gerekir."

İki ülkenin, aralarındaki ticaretin kolaylaşması ve gelecekte ticari cironun artması için çalıştıklarına dikkat çeken Halil, "Her zaman ticari ciro ile ilgili rakamların daha yüksek olacağını umuyoruz. Suriye, Rusya'nın ürettiği birçok ürüne ihtiyaç duyuyor, Suriye'nin de Rusya pazarına girip önemli rol oynayabilecek ilginç ürünleri var" ifadelerini kullandı.