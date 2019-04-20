Türkiye ve Suriye Meclis Başkanları, Irak'ta düzenlenen toplantıya katıldı

Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Ürdün'ün aynı masada bir araya geldiği toplantıda Şentop, zirvenin, katılımcı tüm ülkeler arasındaki dostluğu ve muaveneti artırmasını, sorunların çözümünde müşterek bir tavır takınılmasına yardımcı olmasını umduklarını dile getirerek, Irak'ta yaşanan gelişmelerin bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna dikkati çekti.

"Irak'ın önümüzdeki dönemde istikrarını sağlamasına ve yeniden imarına yönelik desteğimizi ortaya koyacağımız bu toplantı önemlidir ve zamanlaması fevkalade uygundur" diyen Şentop, şunları ifade etti: "Türkiye, Irak'ın bir an önce ayağa kalkmasını, ülkedeki tüm toplum kesimlerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını güvence altına alacak Iraklı kimliği etrafında bir ulusal uzlaşı sağlamasını, DEAŞ'tan zarar gören bölgeler başta olmak üzere ülkenin tamamında yeniden imar için gerekli adımları atmasını ve bölgesinde özellikle komşularıyla dengeli ve iyi ilişkiler içinde olmasını beklemektedir."

IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK VURGUSU

TBMM Başkanı, Irak'ta uzun yıllardır süren istikrarsızlık ve güvenlik boşluğunun, Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunların çözümünün bir an evvel kalıcı şekilde sağlanması bir zorunluluktur. Yani artık bekle ve gör diyemeyiz. Başkası gelsin çözsün de diyemeyiz. Bizi etkileyen meselelerin çözümüne katkı sağlamak zorundayız. Bu çerçevede girişimci ve insani dış politikamızı geliştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın veciz ifadesiyle 'Milletimizin girişimci ruhu ve insani, vicdani kültürünü' yansıtan, Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesini kuvveden fiile geçiren bir 21. yüzyıl küreselleşmiş dış politika anlayışı belirledik. Bu çerçevede, bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcıyor, inisiyatif alıyor ve iş birliği imkanlarımızı artırıyoruz. Dış politikamızın geniş bakışı, sadece bölgemizle sınırlı olmayıp, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika-Karayipler gibi dünyanın diğer bölgeleriyle de bağlarımızın gelişmesine olanak sağlamaktadır."

KUVEYT: KOMŞUSUNUN ZAYIFLIĞI ÜZERİNDEN HESAPLAR YAPANLAR TEHLİKEDE OLUP GELECEĞİNİ DE FEDA EDER

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim de, Irak'ın istikrarının bölgenin istikrarı için anahtar durumunda olduğunu söyledi. Ganim zirvede yaptığı konuşmada, "Biz istikrarlı ve güvenli bir Irak'tan yanayız. Tüm gücümüzle ülkenin istikrarı ve yeniden imarını destekliyoruz. Komşusunun zayıflığı üzerinden hesaplar yapanlar tehlikede olup geleceğini de feda eder" dedi.

Irak'ın Orta Doğu'nun kalbi olduğunu söyleyen Ganim, "İstikrarı zorunlu bir stratejidir ve bölge istikrarın anahtarıdır" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN: IRAK'IN BÖLGEDE MERKEZİ BİR ROLÜ OLACAK

Suudi Arabistan'ın Şura Konseyi Başkanı Abdullah eş-Şeyh de Irak'ı IŞİD'e karşı elde ettiği zafer dolayısıyla tebrik ettiklerini söyledi. Suudi Arabistan'ın terörün ortadan kaldırılması için kurulan uluslararası koalisyona katkıda bulunduğunu belirten Şeyh, "Irak, ayağa kalktıktan sonra bölgede merkezi bir rolü olacaktır. Bizden beklenen de Irak ve halkına yardım elinin uzatılması için tüm çabaların seferber edilmesidir" diye konuştu.

Zirveye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Ürdün, Suriye ve İran'dan yetkililer katılıyor.