Hamaney, İran Devrim Muhafızlarına yeni komutan atadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmesi sonrası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney Muhafızların komutanını değiştirdi. Ali Caferi yerine yardımcısı Hüseyin Selami atandı.

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İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Devrim Muhafızlarının başkomutanlığına Ali Caferi yerine onun yardımcısı Hüseyin Selami'yi atadığını duyurdu. Haberde Devrim Muhafızlarının en tepesinde değişikliğe gidilmesinin nedenine açıklık getirilmedi.

Ancak Hamaney'in hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmesi sonrası geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

'SAVAŞ ÇIKARIRSA İSRAİL'İ ORTADAN KALDIRIRIZ'

© AP Photo / Ebrahim Noroozi İran’ın askeri gücü Devrim Muhafızları Ordusu 9

Caferi Eylül 2017'den beri Devrim Muhafızları Genel Komutanıydı. Yıllarca Genel Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra Caferi'nin yerine terfi eden 1960 doğumlu Hüseyin Selami, böylece İran'ın güvenlikten siyasete ve ekonomiye dek en etkili kurumunun başına geldi.

İsrail ve ABD hakkında çok sert açıklamalarıyla tanınan Selami, Reuters'in İran medyasından aktardığına göre, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarının ardından, İran'a karşı savaş açması halinde İsrail'i 'ortadan kaldırmaktan', 'Siyonist rejimi siyasi haritadan silmekten' söz eden açıklamalarıyla dikkat çekti.

© Fotoğraf : Twitter/IRNA Trump: İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladık

Tasnim haber ajansına göre 13 Nisan'da yaptığı açıklamada 'Washington tarafından terör örgütü ilan edilmekten kendisinin ve tüm Muhafızların gurur duyduğunu' ifade etti.

1979 İran İslam Devrimi sonrası kurulan ve bir ordudan çok daha fazlası olan 125 bin mensuplu Devrim Muhafızları, Besic milis güçlerini, İran'ın balisitik füze ve nükleer enerji programını da yönetiyor, ekonominin en önemli sektörlerine hükmediyor.