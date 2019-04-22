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10:12 22 Nisan 2019
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    İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami

    Hamaney, İran Devrim Muhafızlarına yeni komutan atadı

    © Fotoğraf : DHA
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmesi sonrası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney Muhafızların komutanını değiştirdi. Ali Caferi yerine yardımcısı Hüseyin Selami atandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Devrim Muhafızlarının başkomutanlığına Ali Caferi yerine onun yardımcısı Hüseyin Selami'yi atadığını duyurdu. Haberde Devrim Muhafızlarının en tepesinde değişikliğe gidilmesinin nedenine açıklık getirilmedi.

    Ancak Hamaney'in hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmesi sonrası geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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    İran Devrim Muhafızları
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    Caferi Eylül 2017'den beri Devrim Muhafızları Genel Komutanıydı. Yıllarca Genel Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra Caferi'nin yerine terfi eden 1960 doğumlu Hüseyin Selami, böylece İran'ın güvenlikten siyasete ve ekonomiye dek en etkili kurumunun başına geldi.

    İsrail ve ABD hakkında çok sert açıklamalarıyla tanınan Selami, Reuters'in İran medyasından aktardığına göre, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarının ardından, İran'a karşı savaş açması halinde İsrail'i 'ortadan kaldırmaktan', 'Siyonist rejimi siyasi haritadan silmekten' söz eden açıklamalarıyla dikkat çekti. 

    Kasım Süleymani (en sağda) ve diğer İran Devrim Muhafızları komutanları
    © Fotoğraf : Twitter/IRNA
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    Tasnim haber ajansına göre 13 Nisan'da yaptığı açıklamada 'Washington tarafından terör örgütü ilan edilmekten kendisinin ve tüm Muhafızların gurur duyduğunu' ifade etti.

    1979 İran İslam Devrimi sonrası kurulan ve bir ordudan çok daha fazlası olan 125 bin mensuplu Devrim Muhafızları, Besic milis güçlerini, İran'ın balisitik füze ve nükleer enerji programını da yönetiyor, ekonominin en önemli sektörlerine hükmediyor.

    Etiketler:
    İran Devrim Muhafızları, Hüseyin Selami, Muhammed Ali Caferi, Ayetullah Ali Hamaney, İran, İsrail, ABD
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