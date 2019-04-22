Hamaney, İran Devrim Muhafızlarına yeni komutan atadı

Ancak Hamaney'in hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmesi sonrası geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.
'SAVAŞ ÇIKARIRSA İSRAİL'İ ORTADAN KALDIRIRIZ'
İsrail ve ABD hakkında çok sert açıklamalarıyla tanınan Selami, Reuters'in İran medyasından aktardığına göre, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarının ardından, İran'a karşı savaş açması halinde İsrail'i 'ortadan kaldırmaktan', 'Siyonist rejimi siyasi haritadan silmekten' söz eden açıklamalarıyla dikkat çekti.
Tasnim haber ajansına göre 13 Nisan'da yaptığı açıklamada 'Washington tarafından terör örgütü ilan edilmekten kendisinin ve tüm Muhafızların gurur duyduğunu' ifade etti.
1979 İran İslam Devrimi sonrası kurulan ve bir ordudan çok daha fazlası olan 125 bin mensuplu Devrim Muhafızları, Besic milis güçlerini, İran'ın balisitik füze ve nükleer enerji programını da yönetiyor, ekonominin en önemli sektörlerine hükmediyor.
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