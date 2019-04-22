Rus askeri polisi Şam'ın Duma ilçesinde Ceyşul İslam mevzilerini gösteren bir harita buldu

Haritada belirtilen bir mevziye gittiklerini ve orada bir tank bulduklarını anlatan yetkili, T-62 tipi tankın kullanılır hale getirilmesi için Suriye'deki fabrikaya gönderileceğini belirtti.
Rus yetkili, militanların mühimmat depolarındaki malzemelerin bir plan dahilinde imha edildiğini de kaydetti.
'15 KG'Yİ BULAN PATLAYICILAR VAR'
Doğu Guta'daki İstihkam Destek Grubu Komutanı Tuğgeneral Mayas Mahmud Eysa da, 'Cehennem silahı' için gaz varilleri gibi çok sayıda hazır ve el yapımı mühimmatı bulunduğunu söyledi.
Eysa, bölgede 15 kilogramı bulan tehlikeli patlayıcılar bulunduğunu ve bunların hızlı şekilde imha edildiğini ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)