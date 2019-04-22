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15:04 22 Nisan 2019
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    Doğu Guta

    Rus askeri polisi Şam'ın Duma ilçesinde Ceyşul İslam mevzilerini gösteren bir harita buldu

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Ceyşul İslam örgütünün mevzilerine ait koordinatların bulunduğu bir harita ele geçiren Rus askeri polisi, bu harita yardımıyla militanların tankını ve mühimmat depolarını bulmayı başardı.

    Ceyşul İslam
    © AFP 2019 / Amer Almohibany
    Ceyşul İslam, Dumayri'de silah bırakmaya başladı
    Rus askeri polisinden yapılan açıklamaya göre bir askeri polis birliği, Duma'daki devriye görevi sırasında bir yerel sakinin verdiği bilgiye istinaden yıkılmış bir binada incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bir tünele rastlayan askeri polisler, Ceyşul İslam örgütünün mevzilerinin işaretlendiği bir harita ele geçirdi.

    Haritada belirtilen bir mevziye gittiklerini ve orada bir tank bulduklarını anlatan yetkili, T-62 tipi tankın kullanılır hale getirilmesi için Suriye'deki fabrikaya gönderileceğini belirtti.

    Rus yetkili, militanların mühimmat depolarındaki malzemelerin bir plan dahilinde imha edildiğini de kaydetti.

    '15 KG'Yİ BULAN PATLAYICILAR VAR'

    Doğu Guta'daki İstihkam Destek Grubu Komutanı Tuğgeneral Mayas Mahmud Eysa da, 'Cehennem silahı' için gaz varilleri gibi çok sayıda hazır ve el yapımı mühimmatı bulunduğunu söyledi.

    Eysa, bölgede 15 kilogramı bulan tehlikeli patlayıcılar bulunduğunu ve bunların hızlı şekilde imha edildiğini ifade etti.   

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