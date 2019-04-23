Hamaney: Terörist gruplar, düşmanların parası ve silahıyla beslenmektedir

İran ile Pakistan arasındaki iyi ilişkilerin iki ülkenin de çıkarına olduğunu ve bunun birçok düşmanı olduğunu belirten Hamaney, "Düşmanların isteğinin aksine, İran ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve iş birliği muhtelif alanlarda güçlendirilmelidir. Sınırlarda güvenliği bozan terörist gruplar, düşmanların parası ve silahıyla beslenmektedir. İran ve Pakistan sınırında asayişi tehdit eden grupların hedefi, iki ülke ilişkilerini bozmaktır" ifadelerini kullandı.
İmran Han da isim vermeksizin bazılarının Tahran ile İslamabad'ın birbirine yakınlaşmasını istemediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Resmi ziyaret kapsamında dün İran'a gelen İmran Han, temaslarına Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ni ziyaret ederek başlamış, bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.
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