Netanyahu’dan, Golan Tepeleri’ndeki bir kasabaya Trump’ın adını verme sözü

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Golan Tepeleri’ndeki bir kasabaya ABD Başkanı Donald Trump’ın adını vereceğine söz verdi.

Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararı alan Trump’a, onun adını Golan Tepeleri’ndeki bir kasabaya vermekle teşekkür etmek istiyor.

İsrail lideri, “Golan Tepeleri’ndeki bir yerleşime Donald Trump’ın adını vererek şükranlarımızı sunmamız gerekiyor” diyerek en kısa zamanda ilgili tasarıyı hükümete sunacağı sözünü verdi.

Netanyahu’nun sözcüsü Ofir Gendelman, Golan Tepeleri’nde var olan bir kasabanın adını değiştirmeyeceklerini, Trump’ın adını taşıyacak yeni bir yerleşimin kurulacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.