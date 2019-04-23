Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail ile deniz sınırını belirlemeye hazırız

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan deniz sınırını belirlemeye hazır olduklarını ifade etti.

© AFP 2019 / PATRICK BAZ Lübnan: İsrail hayali zafer kazanmaya çalışıyor, sınırdaki tüneller eski

Lübnan Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Stefano Del Col ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan-İsrail arasındaki kara ve deniz sınırlarının görüşüldüğü görüşmede Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Mavi Hat mekanizmasına dayalı olarak İsrail ile deniz sınırını ve münhasır ekonomik bölgeyi belirlemeye hazır olduğunu ifade etti.

Berri Tells UNIFIL Commander “Lebanon Ready for Maritime and Economic Zone Demarcation under UN Supervision https://t.co/HWW90LuouK#Lebanon pic.twitter.com/FaS8Hodkes — Almanarnews English (@AlmanarEnglish) April 23, 2019

UNIFIL Komutanı Del Col ise Lübnan ve İsrail arasındaki kara sınırında hayata geçirilen Mavi Hat mekanizmasının deniz sınırında da kullanılabileceğine işaret etti.

İki ülkenin sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.