Amal Clooney: IŞİD ile mücadele için bir araya gelebilen 79 ülke neden Lahey'de bir mahkeme kuramıyor?

İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney, Suriye ve Irak'ta Yezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işleyen DEAŞ militanlarının yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulunarak ''79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet konusunun görüşüldüğü oturumda konuşan Clooney, yasal danışmanlığını yaptığı Nobel Barış Ödülü sahibi, IŞİD'in sistematik tecavüzüne maruz kalan ve kurtarılmasının ardından Ezidi kadın ve çocukların hikayesini uluslararası arenaya taşıyan Nadia Murad ile insanlığa karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması ve suçluların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Clooney, Demokratik Suriye Güçleri'nin elindeki binlerce IŞİD'liyi uzun süre tutamayacağını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın Suriye dışından IŞİD'e katılanların yargılanması için bir yol bulmaması durumunda ABD'nin onlar serbest bırakmak zorunda kalacağı sözlerini hatırlattı. Clooney, soykırım ve savaş suçu işleyen IŞİD'lilerin yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Clooney, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağdadi bugün yakalanırsa nereye gidecek? Konsey, Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) taşıyabilir ama maalesef bu, çok küçük bir ihtimal gibi görünüyor çünkü ABD hükümeti ICC 'bizim için öldü' diyor ve (ABD'ye yönelik) ICC soruşturmalarını destekleyenlerin ABD'ye girişini engelleyeceğini, mal varlıklarını donduracağını ve tutuklayacağını söylüyor. ICC'ye aynı şekilde yıkıcı bir darbe de bu Konsey'in daimi üyesi Rusya'dan geldi. Üst düzey Rus bir yetkili geçen ay Rusya'nın bundan sonra başka hiçbir konuyu ICC'ye taşımayacağını ve Güvenlik Konseyinde benzer mahkemeler kurulmasına yardım etmeyeceğini söyledi. Cinsel şiddet mağdurları ise konseyin bu çıkmaza bir çözüm bulmasını ümit ediyor. 79 ülke IŞİD ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor. IŞİD karşıtı koalisyonun amacı IŞİD'i yenmek ama bu adalet olmadan mümkün değil. Askeri başarı tek başına kalıcı olmaz."

Amal Clooney, BM Güvenlik Konseyi ya da IŞİD karşıtı koalisyon, suçluların yargılanması için harekete geçmezse, Avrupa Birliği'nin Lahey'de uluslararası suçlara bakacak özel bir mahkeme kurabileceğini, diğer bir seçeneğin ise ''hibrit mahkeme'' olabileceği önerisinde bulundu.