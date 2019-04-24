Mısır’da referandumdan Sisi’nin görev süresinin uzatılmasına ‘evet’ çıktı

© AFP 2019 / Haidar HAMDANI Sadr: Mısır yeni bir otoriterin eline düştü

Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laçin İbrahim, “Seçmenlerin yüzde 88.33’ü anayasa değişikliğine ‘evet’ dedi. Katılım oranı yüzde 44.33 olarak gerçekleşti” diye açıkladı.

Mısır’da, Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açan ve yetkilerini genişleten anayasa değişikliği referandumunda, 3 güne yayılan oylama dün sona ermişti. Değişiklikler, referandum sonuçları resmen ilan edildikten hemen sonra yürürlüğe girecek.

© REUTERS / Ahmed Jadallah Mısır, Sudan ve Libya konulu zirvelere ev sahipliği yapacak

Referandumdan çıkan bu sonuçla Mısır’da devlet başkanlığının görev süresi dört yıldan altı yıla yükselmiş oldu. Görevdeki ikinci dönemini icra etmekte olan Sisi, üçüncü dönem için seçime katılma hakkını ve böylelikle 2030 yılına kadar görevde kalma fırsatını elde etti.

Değişiklik ayrıca devlet başkanına hakim atamalarından, askeri konulara ve bir üst meclis kurulmasına kadar birçok alanda yeni yetkiler tanıyor.