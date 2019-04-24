Suriye, Katar’a hava sahasını kullanma izni verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre onayın mütekabiliyet ilkesine dayandığını, Suriye Hava Yolları’nın da Katar hava sahasını kullandığını ve savaş yılları boyunca Doha’ya uçuşlarını durdurmadığını açıkladı.
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Bakanlık bu adımı, şirketin maliyetlerini düşürdüğünü, Suriye devletinin yabancı para gelirlerini arttırdığını bunun karşılığında yolcular ve hava yolları şirketlerine zaman ve para tasarrufunda bulunduğundan ‘çok önemli’ olarak nitelendirdi.
Suriye’deki iç çatışmalar sebebiyle çok sayıda hava yolu şirketi, Suriye hava sahasını kullanmaktan vazgeçmişti ve bundan dolayı büyük maliyetler ödemek zorunda kalıyorlardı.
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