Suriye, Katar’a hava sahasını kullanma izni verdi

Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Katar Sivil Havacılık Kurumu’nun Bakanlığa yaptığı talebi üzerine, Suriye hava sahasını geçmek için Katar Hava Yolları’na izin vermeyi kabul etti.

© AFP 2019 / AHMAD GHARABLI Ürdün'den 7 yıl aradan sonra Suriye hava sahasını kullanma kararı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre onayın mütekabiliyet ilkesine dayandığını, Suriye Hava Yolları’nın da Katar hava sahasını kullandığını ve savaş yılları boyunca Doha’ya uçuşlarını durdurmadığını açıkladı.

Bakanlık bu adımı, şirketin maliyetlerini düşürdüğünü, Suriye devletinin yabancı para gelirlerini arttırdığını bunun karşılığında yolcular ve hava yolları şirketlerine zaman ve para tasarrufunda bulunduğundan ‘çok önemli’ olarak nitelendirdi.

Suriye’deki iç çatışmalar sebebiyle çok sayıda hava yolu şirketi, Suriye hava sahasını kullanmaktan vazgeçmişti ve bundan dolayı büyük maliyetler ödemek zorunda kalıyorlardı.