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15:00 24 Nisan 2019
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    Hasan Ruhani

    Ruhani'den ABD'ye mesaj: Müzakere istiyorsanız baskıları sona erdirin, özür dileyin

    © AA / Sefa Karacan
    Ortadoğu
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    ABD’nin yaptırım kararına tepkiler sürerken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington’ın baskıları sona erdirmesi ve özür dilemesi halinde müzakere masasına oturabileceklerini söyledi. 

    © REUTERS / Leonhard Foeger
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    Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un, İran'la nükleer ve füze programını kapsayan yeni bir anlaşma yapılması çağrısına cevap verdi. 

    İran devlet televizyonunun aktardığına göre, ABD'nin müzakere konusunda ciddi olmadığını belirten Ruhani, "Şüphesiz zorbalık ve yalanla dayatılan bir müzakere talebinin kabul edilmesi herhangi bir sonuç getirmeyecektir. Böyle bir müzakere, zillet ve teslimiyet demektir" ifadelerini kullandı. 

    'PETROL SATIŞINA FARKLI YÖNTEMLERLE DEVAM EDECEĞİZ'

    ABD'nin baskılarını sona erdirmesi ve hukuk dışı girişimleri nedeniyle özür dilemesi halinde müzakere masasına oturabileceklerini söyleyen Ruhani, "İran halkı hukuk dışı girişimlere karşı tek yolun direniş olduğunu iyi biliyor. Müzakere ancak bütün baskıların kaldırılmasından sonra izlenecek yoldur. Biz savaş ve savunma insanı olduğumuz gibi daima müzakere ve diplomasi insanı da olduk” dedi.

    Ruhani, ABD'nin İran petrol ihracatını sıfırlama hedefinin mümkün olmayacağını ve İran'ın farklı yöntemlerle petrol satışına devam edeceğini belirtti.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Andreas Gebert
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    Ruhani, "ABD, dünya petrol piyasasını elinde tutma gücüne sahip değil. Amerikalılar bu konuda yanılgı içinde. Bu girişimlerle dünya halklarına, petrol şirketlerine hatta kendi halkına zulmediyor" diye konuştu. 

    SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE TEPKİ

    Hasan Ruhani’nin hedefinde, İran petrolüne ambargolardan doğan açığı kapatacaklarını açıklayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de vardı.

    Ruhani, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal ettiği sırada İran'dan işgale destek istediğini ancak bu talebin reddedildiğini anlattı. 

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © Fotoğraf : DHA
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    Saddam'ın, eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye bir mektup yazarak Tahran'dan işgale destek vermesini ya da sessiz kalmasını istediğini aktaran Ruhani, şu ifadeleri kullandı: "Mektubunda Saddam, İran'la 800 kilometre ortak sınıra sahip olacağını açıkça yazmıştı. Bu da Kuveyt'ten sonra Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı da işgal etme peşinde olduğunu gösteriyor. Rehber (İran lideri Hamaney) ve merhum Haşimi, kesin kararlar almasaydı bugün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden eser kalmayacaktı."

    'TRUMP DÖNEMİ SONA ERECEK, BİZ KALICIYIZ'

    İki Körfez ülkesinin İran'a açıkça düşmanlık ettiğini dile getiren Ruhani, "Nasıl olur da (ABD Başkanı Donald) Trump'a, 'İran'ın petrol ihracatı sıfıra inerse biz telafi ederiz' dersiniz? Bu sözlerin sonuçlarından haberdar mısınız ve bunun İran'a açık bir düşmanlık anlamına geleceğinin farkında mısınız? Trump döneminin sona ereceğini bizim kalıcı olacağımızı bilmiyor musunuz? Komşular olarak yıllarca yan yana değil miydik? Bölgede daimi dostluklar kurmamız daha hayırlıdır” diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Petrol, Donald Trump, Hasan Ruhani, Suudi Arabistan, yaptırım, müzakere, Baskı, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Tahran, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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