Şoygu: Suriye'de hükümetin kontrolü altında olmayan bölgelerde petrol kaçakçılığı devam ediyor

Moskova Uluslararası Güvenlik Konseyi'nde konuşan Şoygu, Suriye'de petrol kaçakçılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şoygu, "Petrol karşılığı elde edilen paralar nereye gidiyor?" sorusunun akıllara geldiğini ifade etti.
Şoygu, petrol taşıyan tankerlerin varış noktalarının hangi ülke olduğunu ise paylaşmadı. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara'yla ilişkilerin gergin olduğu dönemde pek çok kez Suriye petrolünün IŞİD militanları tarafından Türkiye'ye kaçırıldığına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapmıştı.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye'de Eylül 2015'te başladıkları harekatlar sırasında IŞİD'e ait çok sayıda petrol konvoyunu ve tankerini imha etmişti.
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