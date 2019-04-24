Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, geçen hafta Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık" dediği görüntüleri paylaşan Zarif, "Sen Dışişleri Bakanlığı görevinde de aynısını yapmaya devam ediyorsun" ifadesini kullandı.
'B TAKIMI SANA KOMPLOLAR KURUYOR'
Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Donald Trump dikkat et. Sen maliyetli aptalca müdahalelere karşı kampanya yürüttün. Aldatıcı, savaş çığırtkanı ve kasaplardan oluşan B Takımı senin umduğundan daha fazlası için komplolar kuruyor".
İran Dışişleri Bakanı, mesajının sonunda Trump'a, ABD'nin Irak ve Afganistan'ı işgal ettiği dönemin başkan yardımcılığını üstlenen Dick Cheney'in hayatını anlatan "Vice" filmini izlemesini önerdi.
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