ABD öncülüğündeki koalisyon, 'yanlışlıkla' Irak polisini vurdu

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Riyad bucağında Irak terörle mücadele ekipleri, IŞİD'e karşı operasyon düzenledi. Operasyona havadan destek veren koalisyon uçakları yanlışlıkla polis güçlerine ait bir kontrol noktasını bombaladı. Bombardımanda, bir polis hayatını kaybederken 2 polis de yaralandı.Irak güvenlik kaynakları, koalisyon güçleri ile terörle mücadele ekipleri arasında yeterince koordinasyonun bulunmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.