Hizbullah'tan Suudi Arabistan'daki idamlara tepki: ABD'yi katliamların temel ortağı olarak görüyoruz

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin, özgürlük talebinden başka hiçbir günahı olmayan onlarca masum vatandaşı hakkında uyguladığı infazlarla suç işlediği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu infazlarda Suudi Arabistan'ın suç ortağı olduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bizler ABD'yi, bu rejimin kurulduğu günden beri kılıç gücüyle işlediği suçların ve her tarafta yaptığı katliamların temel ortağı olarak görüyoruz."

Hizbullah'ın idam edilen Suudi Arabistanlı vatandaşların yakınlarının yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'da işlenen idam suçlarının önüne geçilmesi için dünya halklarına, hükümetlerine baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İDAMLAR

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Suudi Arabistan'da 37 kişi idam edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde, "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtilmişti.

Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedilmişti.