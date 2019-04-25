Lavrentyev: İdlib’deki teröristlere karşı noktasal hava saldırıları devam ediyor

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da Astana süreci kapsamındaki Suriye konulu görüşmelerin 12. turunun ilk gününün ardından gazetecilere konuşan Lavrentyev, İdlib’deki durumun farklı düzeylerde değerlendirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:“İdlib’deki çeşitli hedeflere yönelik hava saldırılarına gelince bu saldırılar kesinlikle sadece terörist grupları yok etme amacıyla yapılıyor. Bu, oraya kök salan radikallere karşı, teröristlere karşı eylemler. Bu operasyonlar, birçok kaynağa doğrultarak ve elbette sivillere hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde yapılıyor. Bu, Hayat Tahrir eş-Şam hedeflerine yapılan ve onlara zarar veren son saldırılar için de geçerli”.

Lavrentyev, “Bir kez daha tekrarlıyorum, bu tür noktasal ve teyit ettirilen operasyonlar, saldırılar devam edecek. Ama önceliğimiz sivillerin güvenliğidir” diye kaydetti.