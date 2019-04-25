Mısır Devlet Başkanı Sisi, 3 ay olağanüstü hal etti

Alınan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Silahlı kuvvetler ve polis güçleri ülke genelinde güvenliği sağlamak, kamu ve kişisel varlıkları korumak ve vatandaşların hayatlarını güvenci altına almak için, tehditler ve terörizmin finansını sağlamaya karşı gerekli bütün tedbirleri alır."
Olağanüstü hal kararının, Tanta’da St. George ve İskenderiye’deki Mar Mark Kiliselerinin 2017’de bombalanması üzerine alınan olağanüstü hal kararının uzatılması olduğu belirtildi.
Mısır anayasasının 154’üncü maddesine olağanüstü hal durumlarının 3 aydan uzun olmayacağı yer aldığı için olağanüstü hal kararlarının 3’er aylık süreye alındığına dikkat çekildi.
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