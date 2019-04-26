Suriye'nin BM Temsilcisi: Türkiye, İdlib'deki militanlara zehirli madde içeren roket sistemleri gönderdi 

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan Astana formatındaki 12. tur görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Türkiye'nin İdlib'in birkaç bölgesinde militanlara, Suriye ordusuna ve sivillere karşı kullanmak ve sonrasında Şam yönetimini suçlamak amacıyla onlarca zehirleyici madde içeren roket sistemleri tedarik ettiğini gösteren istihbarat verileri mevcut" dedi.

Caferi, Suriye ve müttefiklerinin İdlib'i askeri yoldan özgürleştirme yolunu seçmesi halinde kullanılmak üzere kentte çok sayıda kimyasal depolandığını da belirtti.

'MİLİTANLARIN ARKASINDA TÜRKİYE VAR'

Bu arada Caferi, Heyet Tahrir el Şam gibi örgütlerin arkasında Türk hükümeti ve istihbaratını olduğunu öne sürdü.

Caferi, "Heyet Tahrir el Şam ve diğerleri gibi terör örgütlerinin arkasında kim var? Türk hükümeti ve istihbaratı var, onlar İdlib'de militanları destekliyor" ifadelerini kullandı.